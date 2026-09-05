Agirre dice que no "basta con pasar página" en el caso del Palacete y pide reparación pública

Bilbao, 5 de septiembre de 2026. La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha afirmado, tras el auto que decreta el sobreseimiento de la causa por el derribo del palacete Irurak Bat, que "no basta con pasar página" y ha pedido una reparación pública por el "daño" causado a las personas afectadas, a la imagen de la institución que representa y al PNV. Agirre ha comparecido este sábado antes los medios de comunicación, después de que este viernes se hiciera público el auto judicial por el que el juez del caso del Palacete Irurak Bat, en custodia municipal y que fue derruido en agosto de 2024 para construir pisos de lujo, acuerda el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento, en el que había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, que cesaron en sus responsabilidades, al no apreciar delito urbanístico ni de prevaricación.