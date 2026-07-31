Agricultores y ganaderos madrileños cifran en 18.500 las hectáreas de tierra útil quemada

Madrid, 31 de julio de 2026. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Madrid ha cifrado de manera "preliminar" en alrededor de 18.500 las hectáreas de superficie agraria útil quemadas a causa del gran incendio forestal que aún continúa activo en la Sierra Oeste madrileña, y ha tachado de "ilógica" la suspensión temporal de las labores agrícolas y ganaderas con maquinaria como consecuencia de este. Así lo han desgranado este viernes en una rueda de prensa para evaluar el impacto de las llamas, que estiman que han calcinado unas 28.000 hectáreas en total.