Aguirre declara como testigo en el 'caso Lezo': "Yo ya asumí mi responsabilidad política"

Madrid, 22 de octubre de 2026. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, histórica dirigente del PP, declara este jueves como testigo en el juicio del 'caso Lezo', por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público. Aguirre ha confesado a la llegada de la Audiencia Nacional que va a decir "la verdad, todo la verdad y nada más que la verdad, yo ya dimití por asumir responsabilidad política, nunca jurídica ni penal", ha dicho.