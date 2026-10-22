Aguirre se desliga de la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II en el caso Lezo

Madrid, 22 de octubre de 2026. Esperanza Aguirre ha comparecido este jueves como testigo en el juicio del caso Lezo. A su llegada a los juzgados, la expresidenta madrileña ha insistido en mantener las distancias con las actuaciones realizadas por Ignacio González, su antiguo número dos. Ya dentro de la Audiencia Nacional, Aguirre ha reconocido que la idea de construir una cancha de prácticas de golf en el tercer depósito del Canal de Isabel II fue suya, pero ha negado haber intervenido en la adjudicación de las obras y asegura que nunca recibió información sobre su ejecución. (Fuente: Europa Press y Audiencia Nacional)