Aguirre, nuevo entrenador del Valencia: "Quiero que el equipo vuelva a los puestos que merece"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El nuevo entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, ha asegurado que entrenar al club 'che' es "un orgullo", ya que considera que es "un histórico de la Liga y del fútbol mundial". "No le puedes decir que no al Valencia. Es un histórico de la Liga y del fútbol mundial. Quiero que Mestalla sea un imponente estadio para el rival y que el equipo vuelva a los puestos que merece estar. Había dejado cuatro oportunidades de trabajo porque estaba a gusto con mi familia, pero le dije que había que venir y la voluntad de ambas partes de juntarse supera la letra pequeña", expresó este lunes Aguirre en su presentación como nuevo técnico. Asimismo, Aguirre es consciente de que la gente "está cansada de mensajes" y que lo mejor que puede recibir la afición es una victoria en Santander en la próxima jornada. (Fuente: Imágenes Satélite)