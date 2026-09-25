"Ahora mismo cualquier persona que viva de alquiler está en riesgo de ser expulsada"

Barcelona, 25 de septiembre de 2026. Gemma Tramullas vive en su piso de calle Mallorca 243, en Barcelona, desde hace más de 25 años. Ahora ve peligrar su futuro en esa vivienda, ya que hace dos años fue adquirida por un fondo de inversión que no ha querido renovar los contratos de los vecinos de todo el bloque. Pese a que los vecinos pueden pagar el alquiler, no les dan la opción de quedarse. "El problema es que cuando compran esta finca, los inversores quieren expulsar a todos los inquilinos para hacer sus negocios y las personas que vivimos aquí de alquiler no tenemos alternativa", denuncia Gemma.