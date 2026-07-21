Aitana, su significativa reacción al saber que 'Superestrella' ha sido el talismán de 'La Roja'

Madrid, 21 de julio de 2026. Si alguien ha acaparado el protagonismo en la gran fiesta con la que 'La Roja' ha celebrado este lunes la Copa del Mundo 2026 en la madrileña Plaza de Cibeles, esa ha sido Aitana. Y es que al igual que hizo tras la victoria de España en la Eurocopa 2024 y teniendo en cuenta que su canción 'Superestrella' se ha convertido en el himno no oficial de los nuestros durante el Mundial, la artista catalana no se ha perdido la cita y ha puesto el broche de oro a la celebración cantando su tema junto a los futbolistas ataviada con la camiseta de la Selección.