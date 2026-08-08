Álava recuerda el eclipse de 1860 : "Las zonas donde se va a ver son similares"

Bilbao, 8 de agosto de 2026. Álava recuerda el eclipse de julio de 1860 y pone en valor, a través de la Sociedad Astronómica de Álava y de su presidente Agustín Arrieta, la importancia del territorio para aquel eclipse como para el de este año, con el que guarda varias similitudes. El 18 de julio de 1860, un eclipse total de sol atrajo a Álava a numerosos astrónomos. La expedición británica Himalaya desembarcó en Santander y Bilbao, trasladándose a otras localidades del interior. En Álava realizaron distintas observaciones e instalaron sus telescopios en Llodio, Anda, Pobes, Peñacerrada, Hereña, Laguardia, Sierra de Toloño y en Ali y el Alto de Santa Lucía en Vitoria-Gasteiz, donde se conserva un monolito recordando el evento, junto a la calle de los Astrónomos. En Ribabellosa, Warren De la Rue instaló un observatorio portátil equipado con instrumental para captar imágenes fotográficas del eclipse y recopilar otros datos científicos.