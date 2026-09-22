Albares abordará con su homólogo marroquí en Nueva York el retorno de los migrantes de Ceuta

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La situación en Ceuta está sobre la mesa en Nueva York. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá allí con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar el retorno de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma. La fecha aún no está cerrada. España y Marruecos están cuadrando sus agendas, pero Albares asegura que mantiene el contacto con Rabat. Ahora, el foco está también en una nueva convocatoria difundida en redes sociales. Está prevista para mañana, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. (Fuente: Europa Press, Moncloa)