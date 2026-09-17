Albares critica que en Ceuta se han usado "todos los canales para amplificar la desinformación"

Barcelona, 17 de septiembre de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado que en Ceuta se ha utilizado "todos los canales para amplificar la desinformación, y todo ello con un objetivo, atizar la división entre españoles y entre los propios europeos". Así se ha pronunciado este jueves en una intervención telemática en la presentación del Anuario Internacional del Cidob 2026 'El asedio a la democracia', en la que han participado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el presidente del Cidob, Josep Borrell. Albares ha asegurado desde el Ministerio están trabajando para que se recupere la normalidad en Ceuta lo antes posible, pero también en recuperar y que "no pierda nunca lo más preciado que tiene, que es su diversidad y la convivencia entre los ceutíes, independientemente de su origen, de su credo o de su procedencia".