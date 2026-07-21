Albares dice seguir trabajando por que EEUU siga siendo "el aliado histórico natural de Europa"

Santander, 21 de julio de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que España "quiere" y "trabaja" para que Estados Unidos siga siendo "el aliado histórico natural de Europa". Además ha subrayado que "Estados Unidos es un aliado muy importante para los europeos y lo que nosotros queremos y por lo que trabajamos es que esa relación transatlántica que tan beneficiosa ha sido para la seguridad y para la prosperidad de los europeos, y yo que creo que también para los norteamericanos, siga siendo así".