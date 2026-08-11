Albares llama a los migrantes a que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"

Madrid, 11 de agosto de 2026. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha dirigido a los migrantes del continente africano y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen, al tiempo que ha elogiado la colaboración de Marruecos desde el estallido de la crisis que "no ha pedido nada a cambio" para que sus ciudadanos regresen. Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado a Albares, un refuerzo de la frontera para hacerla "más segura" y evitar que vuelva a evidenciarse su vulnerabilidad después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. (Fuente: Europa Press/RTVCE/DPA/Comisión Europea)