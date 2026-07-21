Albares pide dejar explicarse a Zapatero tras ser implicado en el rescate de Plus Ultra

Santander, 21 de julio de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (PSOE), ha rehusado entrar a valorar las revelaciones del empresario Julio Martínez que implican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate a la aerolínea Plus Ultra. "Es el tiempo de la justicia y yo creo que lo mejor que podemos hacer todos es dejar trabajar con serenidad a la justicia, que es la que tiene que pronunciarse y ante quien tienen que explicarse las distintas personas a las que se les llame", ha dicho Albares al ser cuestionado en Santander por los periodistas acerca de si el Gobierno mantiene la confianza en Zapatero tras las revelaciones de Martínez y de los directivos de Plus Ultra y si éstas podrían complicarle su futuro judicial al expresidente.