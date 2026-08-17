Albares tampoco acude al Senado y el PP vuelve a amenazar con medidas judiciales

Madrid, 17 de agosto de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, finalmente no ha acudido este lunes a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado convocada por el PP para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, por lo que los 'populares' han garantizado que tomarán las medidas judiciales oportunas. "Una vez más, el Senado ha sido ignorado por el Gobierno", ha denunciado la senadora del PP y presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los 'populares' para hablar sobre la crisis de Ceuta. (Fuente: Senado)