Albiach (Comuns) pide al PSOE que sea "igual de valiente con los fondos buitre" que con Trump

Barcelona, 25 de abril de 2026. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "igual de valiente con los fondos buitre" que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así se ha expresado este sábado durante la jornada municipalista de los Comuns 'Caminem cap el 2027' celebrada en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la que también han participado el portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello y la alcaldesa de El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou. (Fuente: Comuns)