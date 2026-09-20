Albiach (Comuns) pide a Sánchez frenar la ampliación "extractivista" del Aeropuerto del Prat

Barcelona, 20 de septiembre de 2026. La líder de los Comuns en el Parlament, Jessica Albiach, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponerse de lado de la ciudadanía y rectificar ante el proyecto "extractivista" de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Lo ha declarado antes de la manifestación contra la ampliación de Aeropuerto en el paseo de Gràcia de la capital catalana junto al portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y la alcaldesa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou. Albiach ha tachado el proyecto de extractivista y especulativo, que "sólo responde a los intereses de unos pocos que son los de siempre". Pisarello ha criticado que el Consejo de Ministros diera luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española, ya que ve la red "desfasada" y nefasta desde un punto de vista social y ambiental.