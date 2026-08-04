Albiach reprocha a Sánchez querer ser “campeón” climático y ampliar el Aeropuerto del Prat

Barcelona, 4 de agosto de 2026. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su defensa del combate contra la emergencia climática sea compatible con ampliar el Aeropuerto de Barcelona. "No se sostiene que Sánchez quiera ser el campeón en la lucha contra la emergencia climática y mientras tanto el ministro Puente y el presidente Illa estén trabajando para la ampliación del Aeropuerto", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.