Publicado 23/10/2026 14:04:54 +02:00CET

El alcalde de Algeciras insiste en que es "inocente", desea "celeridad en la justicia"

Algeciras, Cádiz, 23 de octubre de 2026. La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado en la mañana de hoy ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual y ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario", y ha desvelado que una vez presentada su dimisión este domingo se está pensando si seguir como concejal o no.