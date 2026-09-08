Alcalde de Berrocal dice que el paso de La Vuelta muestra el "mar de carbón y ceniza" del fuego

Berrocal (Huelva), 8 de septiembre de 2026. El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, ha destacado este martes 8 tras el paso de la etapa 16 de La Vuelta Ciclista a España por la localidad la importancia de acoger este evento en uno de los municipios más afectados por el incendio que se inició el 6 de agosto y se dio por extinguido el día 21, calcinando más de 33.000 hectáreas. "Nos unimos con lo que tenemos a la fiesta de La Vuelta Ciclista a España. Teníamos preparado un día para mostrar lo mejor que teníamos. Ahora lo que podemos demostrar es el mar de carbón y ceniza en lo que se ha convertido nuestro término municipal, el nuestro y el de otras muchas localidades".