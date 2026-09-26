El alcalde de Ferrol denuncia la "discriminación" de contar con servicios de tren "abandonados"

Ferrol, 26 de septiembre de 2026. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reconoce problemas como los "impresentables" servicios ferroviarios a la ciudad, "abandonados los últimos años". Esta situación "absolutamente anormal" genera "sobrecarga" en el servicio de autobús interurbano porque "todo el mundo utiliza el ferrocarril en otras ciudades y aquí es imposible". Por ello se muestra "a favor" de realizar una auditoría sobre cómo están prestando las concesionarias el servicio de autobús entre distintas poblaciones.