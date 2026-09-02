El alcalde de Mérida lee la declaración de apoyo a Ceuta tras el respaldo de la corporación

Mérida, 2 de septiembre de 2026. El primer edil emeritense, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha procedido a la lectura de la Declaración Institucional en apoyo al pueblo de Ceuta, aprobada el pasado viernes, 28 de agosto, por unanimidad de los grupos políticos municipales. Durante la lectura del manifiesto se ha señalado que Mérida muestra solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta, a su gobierno y al conjunto de la sociedad civil ceutí, "que está padeciendo las consecuencias de los gravísimos incidentes provocados durante los días 30 y 31 de julio por la entrada ilegal y masiva de miles de personas migrantes".