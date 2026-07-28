Alcalde de Sevilla no ve motivos de romper acuerdo con Vox por la mezquita y niega prevaricar

Sevilla, 28 de julio de 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha referido este martes, 28 de julio, a la firme intención de Vox de retirar su apoyo al Gobierno local tras la licencia otorgada por Urbanismo a la Fundación Mezquita para levantar un centro cultural islámico en el Polígono Sur, un hecho que ha supuesto un "punto de inflexión" en la relación política entre esta formación y el PP, como han calificado. Al respecto, el regidor se ha mostrado tajante: "Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer".