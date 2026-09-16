Alcalde de Tuéjar exige prevención después de que el fuego haya arrasado casi 900 hectáreas

Tuéjar (Valencia), 16 de septiembre de 2026. El alcalde de la localidad valenciana de Tuéjar, Carlos Tarazón, donde el martes se declaró un incendio que ha arrasado casi 900 hectáreas, ha cuestionado hoy a "quien gobierna por qué no se destinan suficientes recursos a gestión forestal" y ha exigido más inversión en prevención: "Esto tiene que cambiar, dejarse de tonterías e ir a la base del problema, hay que sacar madera de los montes para que no vuelva a ocurrir". Tarazón ha puesto el foco en "por qué ha crecido tan rápido el incendio" declarado en la tarde de ayer. "Porque hay tanta masa forestal en el monte", ha replicado. Así, ha subrayado que si no hubiera habido tanta masa forestal en Tuéjar "se hubieran incendiado, vale, pero (el fuego) no hubiera avanzado tan rápido, no hubiera sido tan virulento, que abres la ventana de casa y los ves todo negro. No es los árboles que se han quemado. Esto te mata".