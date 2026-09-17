Alcaldes de Aldaia y Catarroja admiten que el sonido del Es-Alert en la zona dana "te conmueve"

Valencia, 17 de septiembre de 2026. El alcalde de la localidad valenciana de Aldaia, Guillermo Luján, ha reconocido que el sonido del mensaje de alerta a los móviles en un pueblo que sufrió la dana de 2024 causa "pánico y terror". "Es un mensaje que te conmueve, te deja absolutamente en pánico porque en los municipios dana, y yo hablo de Aldaia, han fallecido gente; está en el recuerdo, va a estar siempre, y por tanto es tremendo y terrorífico esos momentos, y te da una incertidumbre que en ese momento es difícil de describir", ha relatado. Por tanto, ha reivindicado que, "dentro de lo posible, se coordinen las agencias encargadas de dirigir la emergencia para que tengamos un horizonte de tranquilidad". Por su parte, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha admitido que el sonido de esta alerta hace que "recuerdes la dana porque seguimos con esa recuperación emocional y de duelo" pero ha destacado la importancia de estar coordinados ante estos episodios de lluvias "para que podamos ir recuperando esa seguridad".