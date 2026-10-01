Aldaia (Valencia) se prepara ante el aviso nivel rojo y avisa a su población

Aldaia (Valencia), 1 de octubre de 2026. Guillermo Luján, alcalde de la localidad valenciana de Aldaia, ha explicado que debido al aviso nivel rojo por fuertes lluvias en la provincia de Valencia han puesto en marcha el primer nivel de las compuertas para que el barranco esté canalizado y también han utilizado un bando móvil que irá recorriendo Aldaia para avisar a los vecinos de que retiren los vehículos de la zona colindante del barranco "con tiempo". Luján ha asegurado que "avisar y sensibilizar a la población que reside en las zonas más críticas es clave para la "protección de las personas" en este episodio de lluvias.