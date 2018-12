El nuevo single que ha presentado Alejandro Sanz, 'No tengo nada' aborda la osbsesión del ser humano de poseer cosas cuando, en ese empeño, no es en realidad dueño de nada. El álbum completo aún no tiene fecha de publicación, pero sí ha presentado ya cuatro grandes conciertos en España, para present ar el disco en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche.