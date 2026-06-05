Alejandro Sanz inicia este sábado en La Cartuja su gira española

Sevilla, 5 de junio de 2026. El cantante Alejandro Sanz inicia este sábado, 6 de junio, su tour en España con parada en el estadio La Cartuja, a las 22,00 horas --la segunda cita en Andalucía será en Fuengirola (Málaga) el 24 de julio--, donde presentará su nuevo trabajo discográfico: '¿Y ahora qué?'. Al respecto, el artista se ha mostrado "muy feliz" por comenzar su gira "en casita". La última vez que brindó un concierto en la capital andaluza fue hace justo seis años, cuando congregó a 45.000 personas en el estadio Benito Villamarín.