Aleksander Sekulic: "Tenemos talento y calidad, debemos jugar como una unidad"

Barcelona, 5 de agosto de 2026. El nuevo entrenador del Barça de baloncesto, Aleksander Sekulic, ha asegurado este miércoles que la plantilla blaugrana cuenta con "talento y calidad", aunque admitió que necesitará tiempo para adaptarse tras la profunda renovación acometida este verano, y apostó por construir "una unidad" sobre la pista para devolver al equipo a la pelea por los títulos. "Tenemos talento y calidad, solo debemos encontrar la manera de jugar como una unidad", aseguró el técnico esloveno durante su presentación oficial como nuevo entrenador azulgrana, en la que también reconoció que el equipo precisará un periodo de adaptación por la llegada de numerosos jugadores.