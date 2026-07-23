Alerta ante los incendios que asolan España: Almorox preocupa mientras La Mierla mejora

Madrid, Toledo, Guadalajara, Huelva y León, 23 de julio de 2026. Los incendios y la ola de calor mantiene en alerta a gran parte de España. Con temperaturas que superan los 42 grados en varios puntos del territorio nacional, el fuego ya ha arrasado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que a estas alturas del año pasado. Uno de los incendios que más preocupa sigue siendo el de Almorox, entre Toledo y Madrid. Mientras algunos evacuados ya han podido regresar, los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche siguen fuera de sus casas, con incertidumbre por sus viviendas. Mientras tanto, en Castilla-La Mancha, el incendio de La Mierla evoluciona favorablemente, permitiendo el regreso de algunos municipios desalojados. La atención también se centra en Huelva, con el incendio de El Cerro del Andévalo, que obligó a desalojar a los vecinos de Villanueva de las Cruces. (Fuente: Europa Press, UME, Guardia Civil)