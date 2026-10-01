La alerta roja devuelve la preocupación a las zonas más afectadas por la DANA en Valencia

Valencia, 1 de octubre de 2026. Otra vez el teléfono. Otra vez la alerta. Y, para muchos vecinos de la zona cero de la DANA, otra vez el miedo. El ES-Alert ha vuelto a sonar esta mañana en la Comunitat Valenciana ante la alerta roja por lluvias. En Paiporta, Aldaia... la rutina cambia y toca prepararse. "Todos estamos intranquilos. Tanto los primeros pisos como las plantas bajas... las plantas bajas ni te cuento. Eso ha sido mortal", relatan los vecinos. Y fuera, los barrancos vuelven a convertirse en el centro de todas las miradas. Los ayuntamientos piden retirar los coches de las zonas bajas y que las personas más vulnerables permanezcan en plantas altas. La alerta roja se mantiene en Valencia y Castellón. También se han suspendido clases y otras actividades y Sanidad ha anunciado la reprogramación de intervenciones no urgentes, consultas y pruebas en las zonas afectadas.