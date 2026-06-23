Álex González y Crys Dyaz impulsan el ‘Decálogo de la Hidratación Mineral’

Madrid, 23 de junio de 2026. El calor y la exposición al sol, el aumento de la actividad al aire libre o incluso el uso del aire acondicionado, hacen que la hidratación sea muy importante durante el verano. Para concienciar sobre la misma y coincidiendo con el Día Mundial de la Hidratación, Solán de Cabras presenta el “Decálogo de la Hidratación Mineral”. El experto en nutrición ha mantenido una conversación junto al actor, Alex González, y la entrenadora y empresaria, Crys Dyaz, donde han analizado las diez claves que conforman el decálogo y donde Guerrero ha puesto el foco en entender la hidratación mineral como un hábito consciente a la hora de hacer deporte. Álex González ha destacado el valor de incorporar pequeños gestos de cuidado en el día a día y ha recordado que no todas las aguas son iguales. Por su parte, Crys Dyaz, ex-nadadora de élite, indicó que la hidratación es uno de los pilares del bienestar y del rendimiento deportivo. El objetivo del decálogo es implantar la hidratación como un hábito de salud en nuestra rutina, igual que la actividad física, la alimentación o el descanso.