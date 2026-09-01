Almeida llama a los madrileños a acudir este miércoles a la concentración en apoyo a Ceuta

Madrid, 1 de septiembre de 2026. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento a los madrileños a acudir este miércoles, a las 20 horas, a acudir a la concentración convocada en la Plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta. "Hago un llamamiento a todos los madrileños para que mañana a las 20 horas estemos en la plaza de Cibeles, mostrando nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro apoyo a todos nuestros compatriotas de una ciudad tan españolísima como Ceuta", ha trasladado el alcalde tras la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político.