Álvarez (UGT) confía en la inocencia de Zapatero y pide respetar los procesos judiciales

Barcelona, 20 de junio de 2026. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que las organizaciones sindicales valorarán sobre el caso 'Plus Ultra' que implica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando haya más hechos como para hacerlo, si bien ha manifestado su confianza en la inocencia del expresidente y ha pedido respetar el proceso judicial. "El señor Zapatero tiene derecho a defenderse. Hasta ahora lo que tenemos son informes de la UCO, que no siempre aciertan y que algunas veces tienen conclusiones bastante erróneas", ha afirmado Álvarez en declaraciones a los medios este sábado en Terrassa (Barcelona) antes del 50 aniversario de la Assemblea de Terrassa.