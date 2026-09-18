Álvarez (UGT) cree que las cargas a migrantes en Ceuta "dicen muy poco a favor" de España

Valencia, 18 de septiembre de 2026. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este viernes que las imágenes de cargas policiales y momentos de tensión durante el traslado de personas migrantes al Puerto de Ceuta "dicen muy poco a favor de nuestro país", al tiempo que ha pedido "dejar de hacer política miserable" sobre la situación que vive la ciudad autónoma y que haya una colaboración entre administraciones en los procesos de asilo y la atención a menores. Al respecto, el dirigente sindical cree que con Ceuta se están produciendo "toda una serie de líos y más líos que hacen muy difícil que podamos tratar a las personas migrantes con el respeto que un país como nuestro les tiene que tener para tenerlo". "Dejémonos de hablar del presidente del Gobierno, que hablaremos los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos convoquen a las urnas, y dejemos de hacer política con las vidas y con los derechos humanos que nuestro país creo que tiene la obligación de cumplir o respetar", ha zanjado.