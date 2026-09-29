Álvarez (UGT), sobre medidas de Vivienda: "Las movilizaciones son las que nos han traído aquí"

Valladolid, 29 de septiembre de 2026. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha felicitado por la aprobación por parte del Gobierno, integrado por PSOE y Sumar, de dos reales decretos en materia de Vivienda pero ha atribuido el éxito en este sentido a la presión ciudadana tras el desahucio de Maricarmen. "Las movilizaciones son las que nos han traído hasta aquí", ha defendido el sindicalista, partidario de mantener esa movilización hasta la celebración el viernes de un pleno monográfico sobre la materia en el Congreso e incluso a posteriori.