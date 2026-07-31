Amadeus gana 700 millones hasta junio e IAG ganó un 20,6% menos por el impacto del combustible

Madrid, 31 de julio de 2026. Amadeus registró un beneficio de 700,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, ganando así un 3,7% menos frente a los 727,4 millones del mismo periodo de un año antes, afectado por la situación de Oriente Próximo en el tráfico aéreo. Por su parte, IAG registró un beneficio después de impuestos de 1.033 millones de euros en el primer semestre, un 20,6% menos que el mismo periodo de un año antes, limitado por el impacto del alza de los precios del combustible. (Fuente: europa press /iberia)