Amazon celebra sus 15 años en España y reafirma su compromiso con el país

Madrid, 18 de junio de 2026. Este año, Amazon cumple 15 años desde su llegada a España. Durante este tiempo se ha consolidado como uno de los mayores inversores y creadores de empleo en nuestro país con 28.000 personas en su equipo. La compañía se ha adaptado desde su llegada al consumidor español, cada vez más planificador, según indica el estudio HarrisX realizado para Amazon. Y es que, un 39 % de los encuestados compara precios y el 25 % prepara una lista antes de comprar. Quince años después, la compañía sigue ampliando su presencia en el país con la apertura prevista en 2026 de un nuevo centro logístico en Zaragoza, y una nueva estación logística en la comunidad valenciana.