La AN rechaza suspender la instalación de un campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

Madrid, 17 de septiembre de 2026. La Audiencia Nacional rechaza paralizar de forma cautelar la instalación del campamento de acogida para migrantes en el Puerto de Ceuta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la petición del Sindicato Unificado de Policía, el SUP, que reclamaba la suspensión inmediata del dispositivo. El sindicato pedía que no se instalara ni se pusiera en funcionamiento el campamento hasta acreditar que cumplía las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.