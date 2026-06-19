Andalucía se acerca a la primera ola de calor con aviso naranja en Córdoba y Jaén

Andalucía, 19 de junio de 2026. Andalucía se acerca a la primera ola de calor tras los avisos meteorológicos por calor activos por la Aemet para este fin de semana en hasta cinco provincias andaluzas. En concreto, para el sábado, entre las 13,00 y las 21,00 horas, está activado el aviso naranja en la Campiña cordobesa y en las comarcas jienenses del Valle del Guadalquivir y Morena y Condado, donde los termómetros pueden superar en algunos puntos los 40 grados. Para el domingo, este aviso vuelve a activarse en estas comarcas a las que se suma Cazorla y Segura, también en la provincia de Jaén.