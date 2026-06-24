Andalucía celebrará debate de investidura con Moreno de candidato los días 29 y 30 de junio

Sevilla, 24 de junio de 2026. Andalucía celebrará el debate de investidura del presidente en funciones, Juanma Moreno, los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene. Así lo ha anunciado el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, tras culminar la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios que ha llevado a cabo entre este pasado martes y este miércoles con carácter previo a realizar una propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.