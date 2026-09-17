Andalucía cuenta con 29 unidades de referencia nacional para tratar enfermedades raras

Sevilla, 17 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves en el XI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que se celebra hasta este viernes en Sevilla, que Andalucía ha sumado cuatro nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) reconocidos por el Ministerio de Sanidad vinculados directamente con las enfermedades raras en los últimos meses.