Andalucía destaca los Premios Horizonte Sostenible por fomentar la innovación energética

Granada, 27 de mayo de 2026. La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este miércoles en Granada a la entrega de los galardones correspondientes a la segunda edición de los Premios Horizonte Sostenible, que organiza la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), un certamen que ha elogiado porque "estimula a empresas, instituciones, entidades y profesionales para innovar en la búsqueda de un modelo energético más limpio, eficiente y justo".