Andalucía habría rechazado ayuda a Ceuta por menores si dependiese de Vox

Montilla (Córdoba), 28 de agosto de 2026. El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz se habría opuesto al crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta que se aprobó este pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.