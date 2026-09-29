Publicado 29/09/2026 17:00:42 +02:00CET

Andalucía incluye la reducción del desperdicio alimentario en Estrategia de Economía Cirucular

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de septiembre de 2026. La Junta de Andalucía incorpora la reducción del desperdicio alimentario a los trabajos de elaboración de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, actualmente en proceso participativo. Así lo ha señalado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, durante su participación en el XIV Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución Comercial, organizado por Landaluz y CAEA en Sevilla bajo el título 'Calidad institucional, regulación y sostenibilidad'.