Andalucía incluye la reducción del desperdicio alimentario en Estrategia de Economía Cirucular

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de septiembre de 2026. La Junta de Andalucía incorpora la reducción del desperdicio alimentario a los trabajos de elaboración de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, actualmente en proceso participativo. Así lo ha señalado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, durante su participación en el XIV Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución Comercial, organizado por Landaluz y CAEA en Sevilla bajo el título 'Calidad institucional, regulación y sostenibilidad'.