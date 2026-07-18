Andalucía incorpora la primera galería móvil de tiro de España para formar a policías locales

Sevilla, 18 de julio de 2026. El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha incorporado la primera galería móvil de tiro de España destinada a la formación de los policías locales. Se trata de una infraestructura pionera que permitirá acercar el entrenamiento con fuego real a cualquier punto de la comunidad autónoma, "reforzando la capacitación de los agentes y mejorando las condiciones de seguridad en su formación".