Andalucía lamenta que España sea tibia con Marruecos y defiende a un sector agrario desamparado

Sevilla, 20 de octubre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este martes que el Gobierno de España, que "se sienta en el Consejo de Europa a tomar decisiones", no sea "tajante" y se muestre "siempre muy tibio" a la hora de defender el "interés nacional, que es el interés de los agricultores", con países como Marruecos, cuyas importaciones de tomates procedentes del Sáhara occidental tienen soliviantos a los productores españoles y, especialmente, a los andaluces. "Entiendo al sector primario, que se siente desprotegido y desamparado".