Andalucía lanza la campaña 'No esperes a verlo en las noticias' para prevenir ahogamientos

Cádiz, 12 de junio de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha presentado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz la campaña de prevención de ahogamientos 'No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias', una iniciativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar conductas seguras en playas, ríos, embalses y piscinas y evitar accidentes en el medio acuático durante la temporada estival.