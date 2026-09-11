Andalucía lanzará una guía para agilizar la construcción de viviendas y desbloquear suelos

Málaga, 11 de septiembre de 2026. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía publicará en las próximas semanas la Guía del Agente Urbanizador, un documento concebido para desarrollar la figura jurídica incluida en el artículo 94 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y a través de la que se planea agilizar el desarrollo de los municipios andaluces, aportando mayor seguridad jurídica y dinamismo al sector.