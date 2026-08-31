Andalucía reclama a Gobierno declarar 31 zonas gravemente afectadas por incendios y terremotos

Sevilla, 31 de agosto de 2026. El Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a que declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces dañados por los grandes incendios forestales registrados en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla y por la serie sísmica en la provincia de Granada entre la última semana de julio y el mes de agosto. De igual modo, también se solicita al Gobierno central que adopte con carácter urgente, dentro de sus competencias, las medidas legales necesarias para paliar los daños causados por estos episodios. (Fuente: Junta de Andalucía)