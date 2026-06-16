Andalucía resalta su "potencial" en defensa, automoción y tecnologías limpias ante el ministro

Madrid, 16 de junio de 2026. El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha mantenido este lunes una reunión "muy positiva" con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que han analizado la situación de la industria de la defensa, así como la del sector de la automoción y los denominados valles de emisiones netas cero. En este contexto, Paradela ha subrayado que Andalucía cuenta con "una gran fortaleza, potencial y unas enormes capacidades industriales".